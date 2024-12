Ilrestodelcarlino.it - Tirreno Adriatico 2025, le tappe nelle Marche

San Benedetto del Tronto, 12 dicembre 24 - Per il 60esimo anno dellasaranno tre leche vedranno protagoniste le, ultime due frazioni della bella corsa ciclistica per professionisti che, come da tradizione, consegnerà il tridente di Nettuno ancora una volta a San Benedetto del Tronto. Quando inizia la 60esima edizione La corsa dei due mari è stata svelata oggi ed ecco che in questo speciale e prestigioso compleanno vedrà incastonarsi le tre frazioni marchigiane, finale tutt’altro che semplice per unache vuole stupire fino all’ultimo metro. Sette, 1.130 km e 14.610 metri di dislivello, dato più alto dell’ultimo decennio, con treper le ruote veloci, due frazioni ondulate, opportunità per i finisseurs e l’inedita ascesa della Cartoceto-Frontignano, banco di prova per gli scalatori che potrebbe decidere le sorti della Maglia Azzurra finale.