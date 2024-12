Iodonna.it - Sono soprannominate "le stelle più belle dell'anno" per una ragione: durante il loro picco, che si verifica tra il 13 e il 14 dicembre, queste meteore regalano fino a 120 scie luminose all'ora

non è solo il mese del Natale ee città illuminate, è anche un periodo speciale per gli appassionati del cielo. Tra il freddo e le lunghe notti invernali, un evento celeste straordinario catturerà l’attenzione di tutti: la pioggia dicadentie Geminidi, uno spettacolo naturale, riconosciuto come uno dei più belli, che promette di incantare chiunque alzi gli occhi al cielo. Notte di San Lorenzo: come vedere lecadenti X Pioggia dicadenti a NataleLe Geminidi“lepiù” e non senza una