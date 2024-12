Thesocialpost.it - “Sono degli invasati!”. L’ira di Belpietro contro Speranza

La notizia della decisione del governo Meloni di annullare le multe a tutti quelli che avevano deciso di non vaccinarsi contro il Covid ha riacceso il dibattito sulla fase pandemica nel nostro Paese. Tra chi è sempre stato in prima linea per contrastare le decisioni prese in quel periodo c’è sicuramente il direttore de La Verità Maurizioche infatti è tornato sull’argomento nel suo ultimo articolo.attacca: “Non è una questione sanitaria e nemmeno di giustizia, ma solo di ideologia. Anzi, di fondamentalismo ideologico“. Continua il direttore: “Non era vero, e ora lo ammettono anche i sassi, che vaccinarsi equivaleva a essere sicuri di non contagiarsi e non contagiare, come ebbe a dire l’allora presidente del Consiglio Mario Draghi, introducendo il green pass, ovvero la tessera annonaria per poter usufruire dei diritti sanciti dalla Costituzione”.