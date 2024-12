Digital-news.it - Sky Business trasforma l'Arena Piola in uno stadio per la UEFA Champions League

Ieri sera, l’di Milano si èta in un vero e propriograzie all’esperienza unica offerta da Sky. In occasione del match ditra Milan e Stella Rossa, i tifosi presenti hanno vissuto emozioni straordinarie, rendendo la visione collettiva un evento indimenticabile.Il maxi ledwall di oltre 22 metri quadrati, con la trasmissione esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, ha offerto una qualità visiva eccezionale, arricchita da angolazioni esclusive. Dalla prospettiva del primo anello rosso di San Siro alle immagini a bordo campo e dietro le porte, i tifosi si sono immersi nel match come se fossero davvero sugli spalti. La regia impeccabile di Sky Italia e l’allestimento tecnico curato da Sky Production Services hanno reso la serata ancora più coinvolgente.