Si apre l’era Pacelli | La Carrara non sarà una vetrina Gestione duale? Non una rarità ma va resa funzionale

Bergamo. Un’istituzione il cui nome deve diventare inscindibile da quello della città, un Museo che appartiene alla comunità e che deve trasmetterle un patrimonio che esprime “i valori più alti della sua civiltà”. Non ha deluso le attese il debutto di Maria Luisaalla guida dell’Accademia.Nel giorno del suo 55esimo compleanno, mercoledì 11 dicembre, la storica dell’arte nativa di Perugia si è presentata alla città di Bergamo ‘immersa’ nel patrimonio artistico che promette di voler “conservare per l’eternità”, un obiettivo ambizioso che viaggia in parallelo con una relazione con il capoluogo considerata “essenziale” per garantire alla prestigiosa istituzione di prosperare.Lotto, Moroni, Baschenis. Interrogata sul maestro della collezione che le sta particolarmente a cuorefatica a scegliere un nome – “Tra i quadri il ‘Matrimonio mistico di Santa Caterina’ del Lotto è un capolavoro senza tempo” -, mostrando tutto l’amore e la passione che l’hanno indirizzata verso la carriera museale.