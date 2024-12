Lettera43.it - Rubiera, macchinista morto investito da un treno in corsa

Undi Mercitalia (Ferrovie dello Stato) è statoe ucciso sui binari da uninallo scalo merci di, in provincia di Reggio Emilia. I fatti si sono verificati intorno alle 20.40 di mercoledì 11 dicembre e la circolazione della linea Milano-Bologna è stata subito sospesa. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, di professione manovratore, stava camminando a piedi lungo i binari per arrivare in stazione dopo aver finito il turno di lavoro. Unregionale lo ha, non lasciandogli scampo.Salvini: «Profondo dolore»Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha espresso «profondo dolore» per la vittima e ha chiesto una relazione dettagliata dell’accaduto. «Porgo le mie più sincere condoglianze ai suoi cari e a tutti i colleghi», ha scritto in una nota diffusa dal Mit.