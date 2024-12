Danielebartocciblog.it - “Roberto Mancini? Roma soluzione ideale”. Parla Pietrella (Gazzetta dello Sport)

sarebbeper mister”. Queste le parole di Francesco, giornalista de ‘La’ che abbiamo incontrato e intervistato in esclusiva in queste ore. “Quando Ranieri andrà via e prenderà un ruolo magari diverso,potrebbe rivestire benissimo l’incarico di allenatore della. Lo vedrei molto bene lì. Direi che con l’Inter ha iniziato un ciclo, che si è poi chiuso col triplete di Mourinho. Ma l’aveva iniziato proprio lui. Alla Fiorentina è riuscito a portare a casa la Coppa Italia, alla Lazio ha vinto la Coppa Italia, con la Nazionale il campionato europeo. Anche al di fuori dei confini nazionali, sponda Manchester City e Galatasaray, ha fatto bene. A mio avviso il Mancio resta un allenatore di elevato livello e sarebbe bello rivederlo in Italia”.