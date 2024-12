Lapresse.it - Real Madrid, infortunio per Mbappè: Coppa Intercontinenale a rischio

Leggi su Lapresse.it

Kylian Mbappé rischia di non partecipare allaIntercontinentale, la cui finale è prevista il 18 dicembre in Qatar. L’attaccante del, uscito pernel match contro l’Atalanta, ha subito infatti una lesione muscolare alla coscia sinistra, ha fatto sapere il club spagnolo in una nota.I tempi di recupero sono stimati in una decina di giorni, pertanto difficilmente l’asso francese riuscirà ad essere della partita. La squadra di Ancelotti è qualificata di diritto per la finale del torneo in quanto vincitrice dell’ultima edizione della Champions League.