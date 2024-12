Ilrestodelcarlino.it - Più efficienza e marginalità. L’aumento del costo del debito sfida per non perdere competitività

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

di Antonio Matacena e Marco Maria Mattei L’economia mondiale nel 2023 è stata caratterizzata da un rallentamento della crescita nei Paesi avanzati e, soprattutto, da una progressiva contrazione degli scambi commerciali, complice l’acuirsi delle tensioni geopolitiche e dei conflitti in corso. A soffrire particolarmente sono stati i Paesi europei dell’Unione Monetaria, che hanno registrato una crescita complessiva di appena lo 0,4%, a fronte di un +3,4% nel 2022. Tuttavia, per il terzo anno consecutivo, l’Italia ha fatto meglio dell’area euro e delle principali economie, come Francia e Germania. Nonostante la crescita italiana si sia fermata allo 0,9% nel 2023 (rispetto al +4% del 2022), possiamo quindi ritenerci relativamente soddisfatti. In questo complesso scenario macroeconomico, le Top500 di Bologna e provincia hanno saputo difendere i livelli dimensionali raggiunti negli ultimi due anni di crescita, migliorando al contempo i risultati operativi.