Napoli Re Felipe VI | La città resterà nei miei ricordi più indelebili

(LaPresse) – “Visitaretanto legata alla storia della Spagna, rappresenta sempre un’esperienza intensa e suggestiva, e lo è anche per la regina e per me in questa occasione. Ricevendo poi in questa sede il primo dottorato honoris causa concessomi da un’università fuori dalla Spagna, so che da oggi questae questo Ateneo entreranno a far parte deipiù duraturi”. Lo ha detto il re di SpagnaVI nel suo discorso al Teatro San Carlo diin occasione del dottorato honoris causa conferitogli dall’Università Federico II.