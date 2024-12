Anteprima24.it - Minacce all’assessore Bernardo, la solidarietà del Senatore Matera

Tempo di lettura: < 1 minuto“Apprendo del raccapricciante episodio verificatosi ad Airola dove l’assessore Antoniettasi è vista recapitare in una busta da lettere due bossoli. – così in una nota ildi Fratelli d’Italia Domenico. Esprimo amicizia eall’amica Antonietta che ha sempre profuso con impegno il suo mandato amministrativo. Condanno fermamente ogni azione improntata sulla minaccia e sulla prevaricazione, condotte che sono schiaffo al vivere civile. Certo che gli inquirenti potranno fare presto chiarezza, invito, come sono certo che farà, l’assessorea proseguire e ad insistere con ancora maggiore passione e tenacia nella sua missione di rappresentante istituzionale”.L'articolo, ladelproviene da Anteprima24.