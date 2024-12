Feedpress.me - Milano, madre con il passeggino travolta da un tir: "Ha cercato di fermarlo sbracciando". Forse il camionista era al cellulare

Leggi su Feedpress.me

Alzando le mani eRocio Espinoza Romero, la mamma di 34 annie uccisa da un tir adavanti ai suoi bimbi di un anno e mezzo , avrebbedi fermare l’autista che, poi, l’ha investita e trascinata per 13 metri . È la scena raccontata da un testimone oculare del terribile incidente di ieri mattina in viale Renato Serra , in cui la giovaneha perso la vita per.