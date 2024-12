Lanazione.it - Marmo, ora ci sono le nuove tariffe. L’Osservatorio sancisce una tregua

In un momento di ricorsi e aziende che portano, con scarso successo, il Comune in tribunale su concessioni e diritti di escavazione, la guerra dela Carrara almeno sullepotrebbe avere una. "Per avere più chiarezza e trasparenza" come dice la sindaca Serena Arrighi, il settoredel Comune sta mettendo mano ai numeri del lapideo: i costi di ogni tonnellata di blocchi, informi, scaglie e terre stabiliti da palazzo. E’ dei giorni scorsi la presentazione alla Camera di commercio del primo Osservatorio sul, voluto da palazzo civico in collaborazione con l’ente camerale e il Consorzio Zia. Insieme hanno fornito dati relativi all’escavazione per poter poi trarre i coefficienti necessari alla tassazione e ai costi di mercato di quel bianco destinato alle regge dei nababbi, di principi arabi e grattacieli dell’Occidente.