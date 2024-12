Oasport.it - LIVE Baskonia-Virtus Bologna, Eurolega basket in DIRETTA: forfait di Belinelli per un problema muscolare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.20 Spicca l’assenza di Marconelle file delle V nere:dell’ultimo minuto per un fastidioalla coscia destra. Il capitano bianconero verrà valutato nella giornata di domani con accertamenti strumentali.20.15 Questi i 12 scelti da Ivanovic per stasera: Cordinier, Pajola, Clyburn, Visconti, Shengelia, Hackett, Grazulis, Morgan, Polonara, Diouf, Zizic, Tucker.20.10 Serve un cambio di passo in Europa per laSegafredo. La vittoria nel big match di campionato ai danni di Milano può rilanciare la squadra del subentrato coach montenegrino Ivanovic. Serve una vittoria per invertire il trend negativo di 6 sconfitte consecutive inè reduce dalla sconfitta contro il Bayern Monaco ed occupa il 14° posto.