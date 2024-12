Inter-news.it - Leonardo: «Racconto il mio passaggio all’Inter. Galliani mi disse questo!»

, ex allenatore di Inter e Milan, ha raccontato un retroscena legato al suo approdo sulla panchina del club nerazzurro nonostante il vincente passato con i rossoneri.LE DICHIARAZIONI –, ex tecnico di Inter e Milan, è stato il protagonista del podcast di Alessandro Cattalan “Supernova”. Il brasiliano si è così espresso sul, nel 2011, ricco di polemiche dovute all’importante carriera avuta nel club rossonero: «Per me è stata una scelta complicatissima perché ero molto legato al Milan. È stato decisivo Moratti, persona che adoro e ammiro da sempre. Mi ha chiamato per farmi andare a casa sua, pochi giorni prima di Natale, un po’ di nascosto. Un contesto allucinante, io accetto. Chiamoe gli dico cosa sta accadendo. Mi ha detto che non mi avrebbe parlato più.