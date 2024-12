Lanazione.it - La fotografa umbra Daniela Costi sbarca in via Margutta a Roma con la sua collettiva

Leggi su Lanazione.it

Foligno, 12 dicembre 2024 – Si chiamano ‘eCheCavolo’ e ‘Sacro Core’ le due opere d’arte che la, versatile e poliedrica artista folignate, ha accettato di esporre, a partire dal 13 dicembre e fino al 13 gennaio, alla Galleria Internazionale Area Contesa Arte, al civico 90 di via. Si tratta di due figure maschili, stampate su pannelli in plexiglass delle dimensioni di 70 x 100, che ritraggono, rispettivamente, un mezzobusto del modello italo-albanese Wilson Korra su cui è sovrapposta in filigrana l’infiorescenza perfetta del broccolonesco, e il volto del fotomodello e chitarrista Daniele Provenda, dietro il quale si staglia una spada, simile a una croce, che sembra affondargli la lama tra le scapole e trafiggergli il cuore. I due ritratti rimarranno per tutto il periodo delle feste nella galleria della prestigiosa via della Capitale, in una viadi "nobile semplicità e quieta grandezza", come ebbe a dire il grande erudito neoclassicista Johann Winkelmann, e che proprio la settimana scorsa ha acceso le tradizionali luci natalizie alla presenza del maestro del cinema italiano Pupi Avati.