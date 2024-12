Anteprima24.it - “Instilliamo curiosità, conoscenza e valori”, Domenica Open Day alla Bilingue

Tempo di lettura: 3 minutiLa Scuola Primariadi Benevento evolve in ?Scuola Internazionale del Sannio?, per educare e formare ?i protagonisti del futuro?. La presentazionestampa ecittadinanza,15 dicembre 2024, dalle ore 9:30 alle ore 13:00, insieme al Dirigente scolastico prof. Giuseppe Ciampa e al corpo docenti.Tratto distintivo della ?nuova? istituzione scolastica della città di Benevento, i suoi diligenti docenti, le metodologie innovative applicate e le tecnologie all’avanguardia utilizzate, che permettono di colmare le lacune ed accrescere le attitudini dei singoli scolari, grazie ad una ?didattica personalizzata interdisciplinare?: dmatematicalogica, drobotica alle lingue straniere, dal management & business alle attività sportive, ricreative e culturali, svolte tutte in ambiente accogliente e stimolante.