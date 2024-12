Sport.quotidiano.net - Il trofeo al giovane pallavolista Gabriele Spina. Che festa, consegnati i Premi Panathlon

Grande partecipazione per idel 2024 del presidente Franco Rossi. Il2024 va al grossetano, campione del mondo con la nazionale Under 17 di volley. E’ stato un grande successo per la serata di gala dedicata aiGrosseto 2024 che si è svolta il salone delle feste dell’Hotel Granduca. Il2024 è stato assegnato al grossetano, oggi in forza al Volley Modena, (la ex e gloriosa Panini), vincitore con la nazionale italiana di volley ai campionati mondiali di Sofia, contribuendo a far salire l’Italia sul tetto del mondo. Mai accaduto in questa categoria. Purtroppo ilnon ha potuto ritirare ilo, in quanto impegnato nel pre gara di campionato di serie B a Modena, ed al suo posto c’era la mamma Francesca.