"Il teatro patrimonio Unesco?"

Uber alles sempre, questa volta con la richiesta inoltrata per il riconoscimento delcomunale qualemondiale dell’. Come dire: non ci facciamo mancare nulla, per la valorizzazione della nostra città Intanto il lancio effettato dell’iniziativa avrà risonanza a livello dei mass media. Ed è già un successo. L’Amministrazione ha avviato l’iter per arrivare al riconoscimento. Il percorso burocratico ha conosciuto proprio di recente una delle sue prime importanti tappe. La Giunta ha infatti approvato il protocollo d’intesa della proposta di candidatura dal titolo ’The system of italian-style condominio theatres of the 18th and 19th centuries in Central Italy’. La strada è stata avviata dall’Assessorato alla Cultura, Carlotta Lanciotti, la quale gli scorsi mesi ha portato avanti contatti con la Regione per la definizione del piano d’azione.