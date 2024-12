Ha stato TikTok

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Quanto avvenuto in Romania è pazzesco: la Corte costituzionale ha annullato le elezioni presidenziali “per interferenza di”.Aldo PacificiVia emailGentile lettore, sembrava brutto senza prove dire “haPutin”, così la Corte ha detto “ha”. Perché al primo turno aveva vinto il candidato Georgescu (22,9%), di destra, contrario agli aiuti all’Ucraina, favorevole a una soluzione negoziale della guerra e quindi “putiniano” per default. A seguire Elena Lasconi (19,17%), pro Ue, terzo il premier uscente Ciolacu (19,15%), socialista pro Ue. Il ballottaggio tra i primi due era fissato l’8 dicembre, ma la Corte ha ordinato di ripetere il primo turno “per sospette ingerenze straniere” (sospette, non provate) tramite. È pazzesco? No, è il solito metodo, usato già in Ucraina nel 2004: vinse il filorusso Janukovyc, ma i giudici fecero ripetere il voto e vinse per un pelo (probabilmente coi brogli) Jushenko.