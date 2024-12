Superguidatv.it - “Grande Fratello”, intervista a Enzo Paolo Turchi: “Mi sono pentito di aver abbandonato ma il fisico non mi reggeva più. Helena sta facendo un bel gioco. Mi piacerebbe fare l’insegnante ad Amici”

è stato uno dei protagonisti di questa edizione del. Dopo la permanenza di due mesi nella casa, il coreografo ha deciso però di abbandonare il reality. Una decisione che era già nell’aria in quanto aveva manifestato già in altre occasioni l’intenzione di uscire per la mancanza della sua famiglia e in particolare della figlia Maria.Noi di SuperGuida TV lo abbiamoto in esclusiva.ha fatto un bilancio della sua esperienza: “Il bilancio è molto positivo perché, come ho detto,riuscito a parlare di argomenti che da anni non riuscivo ad affrontare, e ne ho parlato con il pubblico e con i concorrenti quindi devo ringraziare, i miei coinquilini e gli spettatori che mi hanno dato una forza incredibile”. Pur essendoperil reality,precisa che a dettare la sua decisionestati motivi familiari.