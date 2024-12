Anteprima24.it - Gesto intimidatorio ad Assessore Bernardo, Rubano (FI): “Vile attacco. A lei la mia solidarietà “

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“Esprimo la mia più ferma condanna per ilai danni dell’Assessora del Comune di Airola Antonietta. Episodi di questo genere rappresentano unnon solo alla sua persona, ma a tutta la comunità democratica e alle istituzioni che con impegno quotidiano lavorano per il bene comune. Ad Antoniettava la mia vicinanza, invitandola a non lasciarsi scoraggiare da questi atti ignobili”, lo dichiara Francesco Maria, Capogruppo FI commissione Ecomafie e Segretario Provinciale di Forza Italia.L'articoload(FI): “. A lei la mia“ proviene da Anteprima24.it.