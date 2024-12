Ilrestodelcarlino.it - Futsal, a Merano un’occasione persa. Ora sosta

Il rammarico c’è, l’occasione perduta pure. Lada Merate contro il Milano ha portato in Romagna un solo punto (pari per 3-3) dopo aver chiuso in vantaggio il primo tempo sul 3-1. Ma nella ripresa alcuni errori di troppo sotto rete in particolare con Dentini hanno permesso ai padroni di casa di agguantare il match. Un peccato, la prima frazione era stata tutta bianconera. I romagnoli comunque restano in zona playout ma agganciano a 9 punti Modena e Leonardo Cagliari avvicinandosi ad altre formazioni. C’è fiducia, le ultime due squadre da retrocessione diretta, Verona e Milano, sono distanziate. Intanto si spera che l’argentino Fernandez possa essere disponibile per l’importante scontro diretto di fine mese a Cagliari contro il Leonardo al momento pari in classifica ai romagnoli. L’infortunio muscolare dello straniero dellainfatti è risultato meno grave del temuto.