FOTO – Il Napoli si ritrova a cena prima del Natale: serata al 'Magnolia', i dettagli

Ilha trascorso unain allegria, occasione per unire ancora di più il gruppo in vista degli ultimi impegni del 2024.insieme per i giocatori delche in vista delhanno deciso di trascorrere del tempo in gruppo, modo anche per cementificare i rapporti e provare a chiudere il 2024 nel migliore modo possibile. A tenere le redini della situazione è Giovanni Di Lorenzo, che in queste ore ha organizzato proprio unacon tutti i compagni.Lasi è tenuta al locale Magnolia a Chiaia, al Vico Belledonne: i calciatori delsi sonoti lì per distrarsi e divertirsi.e karaoke, questo il contento di unatutta a tinte azzurra, con i calciatori che si sono divertiti ed hanno trascorso unapiacevole anche per staccare dalla quotidianità degli allenamenti.