Thesocialpost.it - Elettrodomestici, ecco come allungargli la vita. Dal frigo alla lavatrice: la guida

Sempre più spesso si sente dire che glidi oggi non duranoquelli di una volta. Ed è vero. Anche noi, però, dobbiamo farle la nostra parte per cercare di allungare loro il più possibile la. Altrimenti ne va dei nostri risparmi. Sappiamo bene, infatti, quanto sia dispendioso cambiare lao la lavastoviglie. Innanzitutto è indispensabile una manutenzione periodica. Poi: non serve spendere soldi acquistando detersivi specifici, perché spesso bastano solo una certa organizzazione, pulizie regolari e in alcuni casi un po’ di olio di gomito,spiegano gli esperti di Altroconsumo nella lorocon i consigli giusti per fare la pulizia dei grandi e piccoli, garantendoci le migliori performance, consumi più contenuti e minori guasti. Vediamo insieme cosa fare.