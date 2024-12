.com - Eccellenza / Matelica, ecco Ionni: il nuovo tecnico raccoglie il testimone di Santoni

Per l’allenatore originario di San Benedetto del Tronto arriverà l’esordio in quel di Tolentino. L’uscenteha pagato caro le tre sconfitte consecutive in altrettante giornate culminate con il ko interno contro il MontefanoVALLESINA, 12 dicembre 2024 – Ilvolta pagina: dopo l’annuncio della separazione con Giuseppe, arrivato tre giorni fa, è stato ufficializzato l’arrivo in panchina di Ettore(foto in primo piano lo scorso anno in sala stampa a Jesi sulla panchina dei cremisi in Jesina-Tolentino al posto dello squalificato Possanzini).Per ilex Potenza Picena erano state fatali le tre sconfitte consecutive contro Sangiustese, Urbino e Montefano.esordirà domenica contro il Tolentino, dopo essersi liberato dall’impegno che lo vedeva correntemente legato all’U17 dell’Atletico Ascoli.