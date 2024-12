Lettera43.it - Consob oscura sei siti per la truffa online dei finti video di Meloni e Mattarella

Leggi su Lettera43.it

Laha smascherato unabasata sudi Giorgiao Sergio, che promettevano guadagni dai 40 ai 50 mila euro in pochi mesi con un investimento iniziale di appena 250 euro. Le campagne pubblicitarie finte sono state ideate attraverso l’uso di software di intelligenza artificiale in grado di simulare contenuti attribuiti ai personaggi celebri. Sono statiti dallasei: si tratta diprogettodaiuto.com, Clickafino.com, Flowtradey, Activmarkets-it, Ecasset.cm e Go Trade Tech.Il progetto Quantum al centro dellaTra l’altro, come ha riportato Milano Finanza, in uno dei sei portali si parlava anche del progetto Quantum. Quest’ultimo veniva sponsorizzato da Giovanni Ferrero, oltre che dalla premier Giorgiae dal presidente della Repubblica Sergio