"Conosco bene Gadda. Dà ordine e disciplina"

E’ bastato il suo guizzo di testa, quasi al tramonto del primo tempo, per mettere il bavaglio ai Lupi di Avezzano. Esperienza e qualità da vendere in Matteo Boccaccini, classe 1993, il più ‘’anziano’’ dei biancoverdi, con alle spalle vari campionati di C prima di scendere in quarta serie. Per il centrale difensivo bolognese è il primo gol quest’anno in campionato, il secondo stagionale dopo quello in Coppa Italia contro lo United Riccione nel turno preliminare. Sempre di testa, la sua specialità. "E’ nato sempre da calcio d’angolo, Fabbri ha messo la palla dentro e ho fatto gol di testa" racconta Boccaccini. Un difensore con il vizio del gol. "Due anni fa a Carpi ne feci otto, era andata, l’anno scorso al Civita Castellana invece nessuno, ma giocai solo venti gare prima dell’infortunio, con l’operazione al piede.