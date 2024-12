Lanazione.it - Confermata la fiducia a mister Gorgone. Decisive le sfide contro Torres e Pineto

Dopo una lunga.gestazione, ieri pomeriggio alle 17 e 15 è arrivata la posizione ufficiale della società in merito alla cosiddetta vicenda: "La Lucchese comunica che il presidente Andrea Bulgarella ha rinnovato laalGiorgioe al suo staff tecnico. Il presidente Bulgarella, insieme alla dirigenza del club ha ribadito il proprio sostegno nei confronti dell’allenatore, riconoscendone il valore professionale, l’impegno quotidiano ed il lavoro svolto finora con la squadra". E ancora: "L’impegno è vedere un cambio di marcia anche nelle prossime due partite, come già constatato anche nell’ultimo matchl’Arezzo, dove la squadra ha oggettivamente fornito una prestazione all’altezza ma è stata penalizzata da un singolo episodio". Il riferimento è all’episodio del calcio di rigore con annessa espulsione di Sabbione, con la squadra che è rimasta in dieci.