Anteprima24.it - Clan dei Cervinari: ridotte le pene in Appello per Piscitelli, Morgillo e Iannone

Tempo di lettura: 2 minutiSi è conclusa dinanzi alla Corte d’di Napoli l’ultima udienza a carico di Salvatore, Veronicae Francesco, tutti accusati di far parte deldei, noto come “I”. Il processo, scaturito da una maxi-operazione della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Napoli che aveva portato all’arresto di 39 persone, ha coinvolto l’organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di droga, con base tra il basso casertano e la Valle Caudina.La Corte ha ridotto ulteriormente leinflitte ai tre imputati in primo grado. Salvatore, alias “O’ Cervinar”, considerato dalla DDA uno dei vertici dell’organizzazione, ha visto la sua condanna scendere a 8 anni rispetto ai 9 anni inizialmente inflitti dal GUP e ai 13 anni richiesti dalla Procura.