Thesocialpost.it - Caso Sinner, il giornalista infuriato con Federica Pellegrini: “Del tutto inopportuna”

Dario Puppo,di Eurosport, ha risposto duramente alle recenti dichiarazioni disulla positività al Clostebol di Jannik, che hanno scatenato un acceso dibattito. La, durante un’intervista a La Stampa, aveva parlato del fatto che gli atleti siano responsabili della propria gestione, commentando ildel tennista azzurro. La campionessa olimpica aveva messo in luce come, in alcune circostanze, i regolamenti possano risultare “scivolosi“, utilizzando l’esempio di Federico Turrini, ex nuotatore, il quale fu squalificato per l’uso di un collirio contenente cortisone, nonostante fosse stato prescritto per motivi medici.Puppo: “Lanon può dire certe cose”La posizione dellanon è piaciuta a Puppo, che in un intervento a TennisMania ha espresso il suo disappunto: “Mi sono stancato di leggere queste dichiarazioni.