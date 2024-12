Unlimitednews.it - Carabinieri, il calendario CITES 2025 dedicato al Sud America

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – E’ stato presentato presso la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma il, realizzato dal Raggruppamentodel Comandoper la Tutela della Biodiversità (Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari).Ilci porta in Sud, il subcontinenteno che ospita la più grande foresta tropicale del pianeta, dove la bellezza della natura e la ricchezza delle specie animali e vegetali si uniscono alla straordinaria cultura di civiltà millenarie. Ad accompagnarci alla scoperta dei luoghi saranno 12 specie in via d’estinzione tutelate dalla Convenzione di Washington che popolano i differenti biomi. Nel 2024 i controlli effettuati in ambitoed EUTR dai reparti specializzati deisono stati 6.