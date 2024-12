Impresaitaliana.net - Caivano, Di Gennaro S.p.A: “Ribadiamo impegno per l’ambiente e la trasparenza”

, DiS.p.A: “Adempiremo a tutto quanto richiesto dall’Autorità Giudiziaria verso”. In merito alle recenti notizie diffuse dagli organi di stampa la DiS.p.A. dichiara di essersi immediatamente attivata per adempiere a tutto quanto richiesto dall’Autorità Giudiziaria, verso la quale ribadisce piena fiducia e totale collaborazione. L’azienda confida che le verifiche in corso confermeranno il proprioda oltre 100 anni orientato alla legalità e alla tutela ambientale.«L’azienda, da sempre leader nel settore del recupero e riciclo dei rifiuti, ha operato negli anni in piena conformità con le normative vigenti, collaborando attivamente con le istituzioni e adottando standard tecnologici e operativi all’avanguardia per garantire una gestione sostenibile delle attività» si legge in una nota diffusa dalla società.