Boxe | Francesco Grandelli alla prova Cristobal Lorente per l’Europeo dei pesi piuma

A Carbonia va in scena il combattimento valido per il titolo europeo dei. A disputarselo, domani sera, saranno, che ricopre il ruolo di sfidante, e, lo spagnolo che detiene il trono continentale della categoria. Il confronto è organizzato dOPI Since 82 in collaborazione con la Bazooka Events e la New Spartans Club.La sfida trasi inserisce in un quadro nel quale, ad oggi, per l’Italia non c’è nessun Campione d’Europa in carica in alcuna categoria: un punto indubbiamente basso nella storia dellatricolore, ma che a questo punto potrebbe essere ribaltato da un eventuale successo di, 30 anni, di Torino, che aveva già detenuto il titolo EBU Silver e si era dovuto arrendere a Mauro Forte nel primo tentativo di salire in cima al continente.