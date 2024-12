Oasport.it - Arriva una carezza a Sinner da Alex Michelsen: “A Cincinnati mi ha detto una cosa gentile…”

La popolarità di Janniktra i giocatori rimane particolarmente elevata, e anche tra gli addetti ai lavori in generale. Il numero 1 del mondo è universalmente noto non solo per il suo tennis, ma anche per il carattere molto semplice e lineare, confermato da svariate testimonianze.L’ultima è quella di, cheha battuto due volte nell’estate a stelle e strisce: “Ho giocato condue volte. Sono stato vicino a lui a, e agli US Open mi ha totalmente distrutto. Ricordo però che abbiamo parlato tanto a, perché aveva ovviamente vinto il torneo”.I dettagli li esplica subito nelle dichiarazioni al sito dell’ATP: “Io ero lì per il doppio, eroto in finale. Lo vedevo ogni giorno negli spogliatoi. Abbiamo parlato. Mi hache chiedevo scusa troppo spesso per aver cercato di confrontarmi con lui.