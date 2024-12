Al posto di Striscia la Notizia Rivoluzione a Mediaset voci sul programma che potrebbe sostituirlo

Leggi su Caffeinamagazine.it

Secondo un’indiscrezione lanciata dal sito Davide Maggio,starebbe valutando di sostituirelacon il ritorno di un grande classico della televisione italiana. Ma andiamo con ordine. Pier Silvio Berlusconi, in un recente intervento con la stampa, ha confermato chelasta attraversando una fase di difficoltà, sebbene con 37 anni di storia alle spalle non sia inusuale che ilviva momenti di flessione. Il dirigente diha sottolineato il divario competitivo trae la concorrenza di Rai 1, citando anche il dialogo continuo con Antonio Ricci, autore e creatore del, con il quale spera di trovare una strada per recuperare i risultati. Tuttavia, Berlusconi ha aperto alla possibilità di nuovi cambiamenti e prodotti per risollevare gli ascolti, senza escludere un’alternanza di programmi nella fascia oraria dila