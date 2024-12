Ilrestodelcarlino.it - A San Marco statua contro la violenza

Presso la Bottega del Terzo Settore, la Fidapa (Federazione italiana donne arti professioni affari) ha presentato alcune iniziative per dicembre, relative al sociale e alla cultura letteraria. Domenica 15 dicembre, alle 11.30, al Pianoro di Colle Sansarà inaugurata una, realizzata dallo scultore Giuliano Giuliani, dedicata alla sensibilizzazioneladi genere. La scultura, realizzata in travertino, ha una forma circolare e rappresenta una donna stilizzata in sofferenza. La realizzazione del monumento è stata organizzata dalla Fidapa, in collaborazione con la ditta Panichi. Inoltre, nei giorni seguenti si terrà un convegno di formazione diviso in quattro incontri, che si svolgeranno nella Bottega del Terzo Settore (19-20-27-28 dicembre), tenuti dalle dottoresse Franca Maroni (psicologa e sociologa) e Maria Cristina Urizar (psicologa e psicoterapeuta).