Taurino esonerato ma il Gubbio ha già scelto Gaetano Fontana Se ne va anche Scotto del Sestri Levante | Maraia il sostituto?

Ci sono allenatori che non mangiano il panettone per Natale. E’ il caso didelin seguito all’ultimo rovescio contro il Milan Futuro e didel, dopo la debacle di Ascoli. Mentre il club umbro ha giàil nuovo allenatore nella persona di, calabrese di 54 anni, ultima stagione nel Latina, che ha firmato un contratto biennale, in Liguria i dirigenti stanno sfogliando la. margherita. Nella lista ci sono diversi profili: quelli di Maccarone, di Tedino, dell’ex rossoneroe di Zeoli, ex Catania. Non sono escluse sorprese. Infatti la dirigenza sta valutandoi nomi di due ex giocatori, ora allenatori: Renè Lobello, francese, e Michel Milojevic, serbo. Ieri è stato visto aIvan. Che sia lui il nuovo tecnico del, in lotta con la Lucchese per non retrocedere? A Terni, infine si è concluso il rapporto con il manager director Giuseppe D‘Aniello.