Ilrestodelcarlino.it - Svethia nella tana del Bramante Pesaro. Di Chiara: "Fondamentale la buona difesa"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Proveremo ad allungare il buon momento fatto di condivisione della palla in attacco e consistenza in, tuttavia quest’ultimo è stato un aspetto che non abbiamo avutoprima parte del match di domenica scorsa". Luca Di, coach di Recanati, guarda al match di stasera a casa del. "La consistenza difensiva – spiega – èperché non sempre si possono avere percentuali come quelle di domenica scorsa". È un campionato che non dà un attimo di tregua per il turno infrasettimanale. "In questi casi – puntualizza il tecnico – il problema è di carattere organizzativo perché non c’è tempo per prendersi cura dei giocatori, per il loro recupero, per le terapie, si sta insieme un giorno per vedere il video, allenarsi e il giorno dopo si va in campo". Ma almeno si va in campo carichi più che mai quando si è primi in classifica.