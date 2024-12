Oasport.it - Sorteggio qualificazioni Mondiali calcio 2026: le possibili avversarie dell’Italia. Il girone ideale e quello da incubo

Fra due giorni, venerdì 13 dicembre alle ore 12.00, ci sarà ildei gironi di qualificazione aidiche si svolgeranno tra Stati Uniti, Messico e Canada dall’11 giugno al 19 luglio. Sarà il primo storico Mondiale a 48 squadre e quindi aumentano le selezioni europee presenti: da 13 passano a 16.Per l’Italia sulla carta dovrebbe quindi essere più semplice ottenere il pass dopo aver fallito l’accesso aidel 2018 in Russia e del 2022 in Qatar. La buona campagna in Nations League consente alla Nazionale di Luciano Spalletti di partire dalla prima fascia e di evitarepericolose. La prima fascia è stata guadagnata dalle quattro squadre vincitrici del propriodi Nations League e le rispettive seconde classificate, oltre ad altre quattro squadre ripescate tramite il ranking FIFA.