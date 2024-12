Quotidiano.net - Sciopero generale confermato: Usb sfida Salvini e precettazione

Braccio di ferro tra le parti. Dopo il confronto al Mit con il ministro dei Trasporti Matteoe ladel ministro, il sindacato non arretra. Lodi dopodomani, (che per il comparto ferroviario comincerà già domani) è difattianche se, stando alle dichiarazioni del ministro dei Trasporti, sarà ridotto a quattro ore. A margine del tavolo tra il vicepremier e la confederazione nazionale Usb, avvenuto ieri alle 14 al ministero delle Infrastrutture, l’Unione sindacale di base ha ribadito di essere pronta a disobbedire a una nuova. "Non cediamo alle richieste del ministro", spiega Usb. Muro contro muroL’incontro di ieri tra Matteoe Usb volto a evitare lonon ha prodotto di fatto alcun accordo. Seduti al tavolo del dicastero di Porta Pia per discutere delle motivazioni della protesta c’erano da un lato i sindacati, esasperati dalle politiche economiche e preoccupati per le libertà democratiche, dall’altro il vicepremier, impensierito dal caos dei trasporti nel penultimo venerdì prima di Natale "fondamentale per milioni di italiani".