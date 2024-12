Rutte domani in evento Carnegie Europe su minacce e spese Nato

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 11 dic. (askanews) – “Per prevenire la guerra, ladeve spendere di più”: questo il centro di una conversazione con il segretario generale dellaMarkche si tienea Bruxelles. “Unapiù forte è essenziale per preservare la pace attraverso la deterrenza e la difesa, affrontando al contempo le sfide e lealla sicurezza che la comunità transatlantica deve affrontare. Ma come può l’alleanza aumentare le sue difese in un momento di sconvolgimenti geopolitici e trasformazione tecnologica?” Con questa premessaospita l’speciale con il Segretario generale della12 dicembre a Bruxelles. Dopo il suo discorso, il segretario generale si unirà alla direttore diRosa Balfour per una conversazione sulle priorità strategiche dellaper i prossimi anni.