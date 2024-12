Thesocialpost.it - Romania, il vento abbatte il più grande albero di Natale del Paese: il video impressionante

A Brasov, in, ilha vissuto un episodio insolito e per fortuna senza gravi conseguenze. L’didella piazza principale, il piùdi tutto il, è crollato sotto i colpi di forti venti.Leggi anche: Roma, albergo in fiamme: evacuate oltre 50 persone a causa dell’incendioL’, alto ben 29 metri e con un peso di 17 tonnellate, era il simbolo delle festività per la città e attirava ogni giorno numerosi visitatori. Il crollo, avvenuto ieri, non ha causato danni significativi né feriti.Il panico dei presentiLa popolazione ha accolto la notizia con stupore e un pizzico di rammarico. Molti avevano immortalato il maestosonelle loro foto natalizie. “Peccato, era davvero bellissimo”, ha commentato un passante.Le autorità locali hanno rassicurato i cittadini, spiegando che si stanno già valutando soluzioni per sostituirlo e riportare l’atmosfera natalizia al centro della piazza.