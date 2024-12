Bergamonews.it - Orio, arrestati ladri specializzati nel rubare borse in aeroporto. Fermati anche ‘predoni’ delle auto e ricettatori

al Serio. Il loro obiettivo erano i viaggiatori in partenza o in arrivo negli aeroporti, compreso quello dial Serio. Martedì 10 dicembre la Polizia di Frontiera dello scalo bergamasco ha arrestato due individui, uno di origine peruviana classe 1992, l’altro di origine kosovara classe 1985, responsabili di aver rubato una borsa ad una passeggera e già attenzionati per analoghi reati commessi nei giorni precedenti a Malpensa.La vittima, dopo essersi accorta del furto, lo ha immediatamente segnalato ai poliziotti in servizio. Grazie alla descrizione fornita e alla visionetelecamere, la Polizia Giudiziaria è riuscita ad identificare in poco tempo gliri del reato che, nel frattempo, erano fuggiti su un bus in direzione Milano.Gli operatori sono riusciti a bloccare il mezzo in partenza e identificare i due soggetti.