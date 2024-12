Lanazione.it - Montebianco, ragazze inarrestabili

Otto partite, altrettante vittorie. Questo il cammino esaltante della squadra femminile delPrato Calcio a 5 nel campionato di serie C regionale. La squadra allenata da Nicola Giannattasio in questo lungo fine settimana ne ha addirittura siglati due di successi: il primo nel match contro il Firenze vinto per 5-1, il secondo nel recupero disputato contro l’Elba e dominato per 10-0, con tre reti di Briccolani, due di Torrini e Bazzini e una a testa di Borghesi, Ingegneri e Durante. Inutile aggiungere che le biancazzurre si trovano al comando in solitaria a punteggio pieno. Prossimo impegno venerdì sera a Coverciano contro il GF Rione. Ancora una sconfitta invece per i giovani dell’Academy delnel campionato di C2. Il derby contro il Chiesanuova Socc3r Camp si è chiuso sul 4-1 per gli ospiti al PalaKobilica.