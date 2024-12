Lanazione.it - Mattia Cozzari segna il primo gol con il Prato contro il Corticella

ilhato il suogol con indosso la casacca del: un gran destro da fuori area su assist di Barbuti. Un tiro di rara precisione, a dimostrazione delle qualità possedute da. Qualità tecniche e fisiche, che stanno dando una bella mano alla squadra di mister Marco Mariotti. Nonostante sia arrivato da poco (era il 22 novembre), il centrocampista offensivo classe ‘99 sembra diventato immediatamente uno dei giocatori imprescindibili per i biancazzurri. Tre le presenze con i lanieri per il prodotto del settore giovanile del Bologna, di cui le ultime due da titolare. "A Riccione stavo bene, maè un’altra cosa: avevo bisogno di certi stimoli - ha raccontato- Ringrazio il gruppo per avermi accolto al meglio. Lo spogliatoio è sano: sono arrivato in una situazione difficile di classifica, quindi non me lo aspettavo.