Luigi Mangione arrestato per l'assassinio del CEO di United Healthcare

I detective lo hanno avvicinato da McDonald nella cittadina di Altoona in Pennsylvania mentre stava mangiando. Non ha opposto resistenza. Un cameriere lo ha riconosciuto e ha incassato i 50.000 dollari di taglia. A quel punto, l’italo-americano, 26 anni, ha subito capito che era finita. La sua vita in libertà, ma anche la sua rivoluzione contro i colossi delle assicurazioni mediche che lo hanno portato ad assassinare il super manager dellaBrian Thompson davanti all’Hilton di Manhattan. Il volto sorridente del killer apparso nelle prime immagini fatte circolare dalla polizia, ha fatto però spazio a uno sguardo rabbioso e inquietante del giovane che in tuta arancione inveiva contro il magistrato che doveva valutare i termini della sua estradizione dalla Pennsylvania a New York.