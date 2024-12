Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: l’indiano ci prova, ma la difesa del cinese tiene. Mezz’ora di fuoco in arrivo!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:13:25 Prepariamoci a unatutta da vivere adesso.13:24 27. exd5 28. Dxd5+. Oraha sei mosse legali, forse Te6 la migliore per tenere in piedi il collegamento tra Donna e Torre oltre a coprire questo scacco.13:23 27. d5,non vuole compromessi!13:21 Meno di 21? per.13:19 Bisogna anche vedere secercherà la spinta di rottura in h4 (nel qual caso però seguirebbe h6 quasi certamente, eha bisogno di costringere l’avversario a pensare, non di fargli fare cose ovvie).13:18 Ora c’è un momento di riflessione per, che ha meno di 25? sull’orologio fino alla 40a. Deve effettuare la 27a.13:16 Adesso qualunque cosa faccia il Bianco (e sono tante le cose, a partire dalla già citata Tfe1) non c’è un attacco immediato, dipende molto dalla precisione difensiva dia questo punto.