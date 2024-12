Ilfattoquotidiano.it - “L’Inter ha controllato, ma siamo abituati a tutt’altro”: le parole di Inzaghi dopo la sconfitta in Champions contro il Leverkusen

“Poca qualità“. E di conseguenza una scarsa produzione offensiva. Così Simoneriassume lail Bayer, la prima in questaLeague per la sua Inter. Certo, il gol che ha sancito l’1 a 0 per i tedeschi è stato una botta di fortuna ed è arrivato nel finale, ma i nerazzurri non hanno fatto nulla per cercare di vincere la partita. Il piano diera evidentemente difensivista, ma nemmeno l’allenatore – almeno stando alle sue– si aspettava una partita così arida di spettacolo.“Abbiamo prodotto troppo poco“, la sua confessionela partita. Il motivo? Secondo“è mancata un po’ di qualità negli ultimi 25 metri”. Va bene che di fronte c’era l’osticodi Xabi Alonso, “un avversario di assoluto valore”, ma per“non è stata una delle migliori partite”.