Ilgiorno.it - Lecco, cade nel lago di notte: i vigili del fuoco salvano una donna di 39 anni

, 11 dicembre 2024 – Nell'acqua gelida del, al buio, di. Unadi 39nellaè finita in acqua, nel golfo di. Se si sia trattato di un incidente, di uno stupido gioco finito male o di altro non si sa. Stava affogando. Fortunatamente da riva, dal lungo, qualcuno l'ha vista annaspare e ha lanciato l'allarme. Sono subito intervenuti ideldel comando provinciale diper recuperarla, sia via terra, sia da, con i soccorritori della Squadra nautica in gommone. Provvidenziale anche l'aiuto di un ragazzo a bordo di una piccola imbarcazione da diporto, che ha raggiunto per primo la 39enne ed è riuscito ad afferrarla prima che finisse sott'acqua. Dopo essere stata ripescata, laè stata riportata a riva e affidata ai sanitari di Areu.